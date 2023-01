Geoffrey ROYER (STRATÉGIE DIGITALE)

Rendre visible votre activité grâce au référencement naturel (SEO) : Vous y avez pensé ?



Un contenu en ligne de qualité est essentiel pour augmenter votre trafic web et votre chiffre d'affaires ! Je vous explique ci-dessous comment je vous accompagne pour booster votre présence en ligne





TPE, PME, infopreneurs :



Votre site est très beau

Il a véritablement été fait avec amour

Vos clients actuels apprécient son ergonomie





Problème :



Le trafic de votre site web ne décolle pas

Les campagnes Google Ads nont (presque) rien donné

Quand vous tapez vos mots-clefs sur Google, vous napparaissez pas !





Résultat :



Aucun internaute ne peut découvrir votre activité

Il y a un manque à gagner pour vous Et pour ces clients perdus





Changez la donne !





Faites comprendre à Google la valeur ajoutée de votre activité, grâce à un contenu rédactionnel :



Qualitatif

Authentique

Adapté au numérique !



Site Web mieux positionné + de trafic + de clients potentiels





90 % des internautes ne consultent que la 1ère page de Google





Les techniques que j'utilise pour vous accompagner dans votre rayonnement web





Audit sémantique : (re)définir le positionnement de vos pages en fonction de VOTRE activité.

Audit SEO du contenu rédactionnel : identifier les axes daméliorations de votre site web

Stratégie éditoriale : utiliser le pouvoir du blog pour multiplier votre présence web

Rédaction Web SEO : écrire et incorporer des textes percutants et puissants pour renforcer votre référencement

Réécriture SEO : réadapter vos pages et articles existants aux règles du digital et de lexpérience utilisateur

Correction de textes : élimination de toutes les coquilles et erreurs typographiques des textes existants





Un mot sur moi ?



Mon parcours m'a amené une connaissance précise des sujets d'entreprise : Inclusion et emploi, handicap, formation professionnelle, RSE, création d'entreprise, qualité de vie au travail (QVT), économie sociale et solidaire, associations, le B2B.



Je suis aussi musicien et compositeur . L'écriture me passionne, qu'elle soit numérique ou musicale.





Je ne livre pas que des mots, mais aussi une précision et une rigueur nées de ces expériences.





Vos projets, vos produits, et vos services sont uniques Alors rendez-les visibles !





Contact

- Rendez-vous visio ou tel : https://calendly.com/geoffreyroyer/30min?month=2022-12

- Mail : royergeoffrey@orange.fr