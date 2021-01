Mes expériences professionnelles au sein de services innovation ont développé mon engouement pour la recherche et le développement de produits.

En tant que jeune ingénieur diplômé, je souhaite intégrer une entreprise me proposant cette démarche d'innovation.

Si vous êtes prêt à transmettre un savoir et des compétences à un jeune ingénieur curieux, dynamique et jovial, alors n'hésitez pas à me contacter !