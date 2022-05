Geoffroy COULON PUECH (COULON)

Ingénieur de l'INSA Toulouse je suis actuellement Consultant Performance Industrielle et Système de Management au sein du cabinet EQUERT.

J'effectue principalement des missions de Conseil et Formation dans les secteurs Pharmaceutique et Aéronautique :



• Pilotage de Projets Lean-Six Sigma :

 SMED

 VSM

 5S et Management Visuel

 …



• Accompagnement à la réduction de la non-qualité :

 Résolution de problèmes (8D, DMAIC,…)

 Maîtrise de la variabilité des processus critiques (SPC, MSA,…)



• Accompagnement/Formation au déploiement de Systèmes de Management de la Qualité et Systèmes de Management Global :

 Définition des processus

 Elaboration de tableaux de pilotage (KPIs, BSC, GIMSI,…)

 Gestion des ressources (humaines, matérielles,…)

 Déploiement d’une approche d’amélioration continue

 Formation du service Qualité, des responsables de processus et des auditeurs internes





Mes compétences :

Sens de l'organisation