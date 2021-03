Georges BESSO

J'ai acquis au cours de mes 20 ans d'expérience de fortes compétences techniques, financières et humaines dans le secteur de l'expertise et un goût pour les projets de transformations majeures et les solutions innovantes.



Mon rôle dans lexpertise après sinistre des risques industriels consiste à évaluer le coût des dommages ou du préjudice subi par un assuré ou un tiers, à rechercher les origines et causes du sinistre, et à envisager lapplication du contrat dassurance ou lopportunité dengager des actions judiciaires, ou non, auprès des éventuels responsables.



Au cours de ma carrière j'ai accompagné une équipe dexperts pluridisciplinaires et dassistants, jai participé au développement des différentes activités de lagence régionale. Je suis un manager passionné par l'accompagnement du changement et l'amélioration continue. Toujours prêt à apprendre et à gagner de l'expérience.