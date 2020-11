Fort dune expérience de 19 ans en management de production dans le milieu industriel, je suis un manager reconnu et un homme d'actions.



Mon style se définit par le gout du challenge, une approche structurée, une proximité du terrain et une culture du résultat.

Mon expertise se trouve dans le management des hommes, de la performance, de l'amélioration continue et la conduite de projets.

Mon expérience dans le management de production m'a apporté des compétences techniques, organisationnelles et managériales capitales pour l'amélioration de la rentabilité des sites de production.





Mes compétences :

Management des équipes de Production

Management des équipes support à la Production

Management de la Performance Industrielle

Pilotage de l'amélioration continue

Lean Manufacturing

Accompagner les équipes / Conduire le changement

Management de la Qualité

Maintenance industrielle



georges.ferreira@hotmail.com