Georges FULGENCIO

QUI SUIS-JE ?



Fondateur et Dirigeant d'un écosystème web dédié à l'habitat responsable.

______________________________________________________________________________



NOS SOLUTIONS



Avec notre écosystème, nous proposons un panel de solutions simples et adaptées pour créer et augmenter votre visibilité.



> Démultipliez vos connexions avec Ecovibio !



> Suivez l'actualité avec EcoviNEWS !



> Maîtrisez les outils du numérique avec EcoviCOMM !

______________________________________________________________________________



NOTRE PROPOSITION



Nous sommes des facilitateurs du web pour le développement numérique de votre entreprise, ce qui englobe :



> Un accompagnement personnalisé,



> Une gestion globale de projets,



> Un panel de formations adaptées.

_____________________________________________________________________________



MON PARCOURS :



2008 à ce jour :

Fondateur - Dirigeant ECOVIBIO.



1998 à 2008 :

Fondateur - Dirigeant d'une entreprise de bâtiment, FFB.

______________________________________________________________________________



MA PHILOSOPHIE :



La richesse des rencontres.

Les interactions et les connexions.

L'intelligence collective.





Mes compétences :

Web 2.0

Réseaux

Networking

Marketing relationnel

Réseaux sociaux

Marketing stratégique

Social media

Médias

Accessibilité numérique

Webmarketing