Photographe Architecture intérieur et Architecture / Graphiste Print et Web / Vidéaste

georges gonon-guillermas

gggphoto@gggphoto.net

Tél. : + 33 (0)6 63 18 35 06

Book photographie architecture : http://designpictures.fr/galerie.htm



Vous êtes travailleur indépendant, auto-entrepreneur, TPE ou PME et avez besoin de photographies ou de documents graphiques de qualités à prix raisonnable. Vous recherchez quelqu'un de professionnel à même de vous écouter, vous conseiller, vous accompagner et avec qui vous puissiez tisser une relation professionnelle de confiance.



> > > > MES ATOUTS : Je connais PARFAITEMENT ces deux métiers.





> > > PHOTOGRAPHIE :

> Après avoir préparé une MST en photographie à l’Université Paris 8 (pour une bonne culture esthétique, historique et artistique, indispensables) ;

> Je me suis reformé TECHNIQUEMENT par un CAP technique à l’Ecole EFET de réputation ;

> Aujourd’hui le "photographe numérique", doit réaliser de bonnes prises de vues mais aussi maîtriser la chaîne graphique, savoir retoucher ses photographies, maîtriser de nombreux logiciels…et cela dans des délais toujours plus brefs !

> Je réalise ainsi, aussi bien des photographies d’architectures, d’architectures intérieures, de bureaux, de bars, brasseries, hôtels, monuments patrimoniaux, des panoramiques à 360° permettant des visites virtuelles de lieux divers.

> Des photographies de paysages et de points de vues « pertinents » pour une agence de paysage pour des études d’implantation de parcs éoliens, de monuments classés, des photographies de parcs et jardins…



> Je fais du reportage ou de l'événementiel : Portraits pour des colloques comme pour l’Académie des Sciences (Scientifiques, Responsables d’Institutions...), Portraits de Politiques et de Responsables Associatifs, manifestations sociales…



> > > GRAPHISME :

> J’ai travaillé en tant que graphiste dans diverses structures en tant que salarié durant plus de

6 ans (agence de publicité, agence de communication, imprimerie…) avant de me lancer en free-lance depuis déjà plusieurs années.

> Je connais donc parfaitement la chaîne graphique et suis à même de préparer et suivre des dossiers du brief à l’impression.

> Je réalise des logos, des chartes graphiques ;

> Je travaille pour le print (flyers, plaquettes, papeterie professionnelle, catalogues, pub, PLV, annuaires, packaging luxe et alimentaire...) ;

> Et pour internet : sites internet vitrine en html avec dreamweawer, ou avec wordpress.





> > > CONCLUSION :

Je conçois mon activité comme une activité de conseil, d’écoute, d’accompagnement ET DE CONFIANCE, où la souplesse et la vigilance sont indispensables. C’est pour cela que je peux dire, avec un peu de fierté, que mes clients continuent de travailler avec moi, années après années.



Mes compétences :

Photographie

Chaîne graphique

Ecriture

Design graphique

Création et suivi de sites internets simple et sou

Vidéo : filmage et montage

Photographie d'architecture et architecture intéri

Réalisation de panoramiques à 360° pour visites vi