Georges JAQUIÉRY

✅ Vous investissez dans l'immobilier et vous voulez valoriser votre objet en utilisant les ressources naturelles disponibles pour produire de la chaleur, du froid, de l’électricité ?

✅ Vous êtes intéressé par une solution « Full Services & Full Garanties » ?

✅ Vous êtes propriétaire et devez assainir vos installations ?

✅ Vous voulez libérer du capital en toute sécurité ?



En ma qualité de Key Account Manager auprès de EKZ Contracting SA Romandie, je suis à votre écoute pour vous apporter une solution financière et technique optimale en matière de production de chaleur, de froid et d’électricité



NOS CLIENTS

- Investisseurs et propriétaires immobiliers privés et institutionnels



NOTRE OFFRE

- Nous déchargeons les investisseurs de tous les risques financiers et techniques pour la conception, la réalisation, l'exploitation de leurs installations de production de chaleur, de froid, les panneaux solaires, les bornes de recharge pour les véhicules électriques

- Nous oeuvrons à la valorisation des ressources naturelles à disposition

- Nous collaborons avec des partenaires locaux dans les phases d’analyse, de construction et de maintenance des installations

- Nous garantissons un approvisionnement optimal de chaud, de froid et d’électricité grâce à une surveillance et un pilotage à distance de nos installations 24/24 et 7/7



NOTRE EXPERTISE

- Plus de 23 ans d'expérience et près de 1'100 installations actuellement en exploitation en Suisse

- Plus de 750 installations SGV/PAC, 100 installations de pompage des eaux souterraines, 88 installations d’utilisation des eaux de STEP, de nombreuses productions par biomasse, PAC air/eau, pompages au lac, solaires, actuellement en exploitation

- La garantie d'un partenaire solide détenu par le canton de Zürich



MES COMPETENCES CLES

- Écoute et compréhension des besoins des investisseurs

- Accompagner les investisseurs dans le choix du concept énergétique optimal à mettre en place dans le cadre de leurs projets immobiliers (neuf et assainissement)



NOTE PERSONNELLE

- J’Aime la Vie, ma Famille, la Nature

- J’Aime pratiquer durant mes loisirs, la réflexologie et la kinésiologie

- J’Aime chanter



CONTACT

- 079 306 12 80



Mes compétences :

Immobilier

Energies renouvelables