Georges MUÑOZ

Maîtrise complète du cycle de ventes (prospection, networking, social selling)

Ventes complexes de logiciel ou projet informatique ( PKI, CMS, MFT, Signature électronique )

Développement de réseau de ventes indirectes ( Intégrateurs et opérateurs Saas)

Management et coordination des équipes internes ou externes ( organisations, planning, formation et animation )

Créatif, Autonome, Passionné, Attentif Curieux, Informé, Tenace, Expérimenté



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Partenariats

CMS open source

Management des ventes

Techniques de vente

Networking

Commerce B2B

Marchés publics

Commercial grands comptes