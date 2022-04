Georges PRAT-MARCA

Ingénieur/développement sur Environnement MAINFRAME ZOS Grand Système IBM (MVS TSO - langage cobol / PL1 - traitement batch JCL - environnement transactionnel CICS - bases DB2 et DL1 - fichiers VSAM et séquentiels - JCL). J'effectue des développements côté applicatif et participe au support et au suivi exploitation (planification CA7).



Activités de TMA pour de grands comptes (Air France , EDF , Nouvelles-Frontières , Renault).



Support utilisateur de l'outil CA-GEN (COOL:GEN - advantage:gen) et administration technique CA-GEN côté système (outils REXX).

Réalisation de 3 migrations CA-GEN (6.5 vers 7.6 puis 8 et 8.5) suite changements de versions. Migration réussie vers la dernière version 8.5 (en 35 jours environ durant mon préavis), travaux techniques, avec les équipes systèmes ZOS cics ENDEVOR.



20 ans d'expériences acquises sur diverses missions - support technique lié aux divers soucis ou questions sur les environnements techniques MVS cobol JCL DB2 cics ENDEVOR ca:gen SASv9 .



Rigoureux, compétent, organisé, capable de m'adapter et doté d'un excellent relationnel grâce aux clients rencontrés avec lesquels j'ai travaillé.



Curiosité, rigueur, rapidité de compréhension et d'analyse, aisance en travail d'équipe.



Mes compétences :

COBOL

Customer Information Control System

CA GEN

MVS Mainframe

DB2 / BMC

REXX CLIST