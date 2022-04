Georges SAINT-MARTORY

Je me suis occupé du montage et du réglage d'antennes paraboliques de grande dimension (de 4,5m de diamètre à 42m de diamètre) pour la société Alcatel puis Thales.

Pendant 18 ans je suis allé sur les 5 continents gerer les chantiers d'installation de ces antennes.

J'ai acquis une grande adaptabilité, une bonne cannaissance de langues étrangère (Anglais, Espagnol, Italien).

Je suis devenu, au fil du temps, l'expert de la société pour les réglages mécaniques des ces grands ensembles.

Je m'occupe à ce jour de l'installation site des machines de Business Line New Built de la société REEL. Ceci comprends notamment les machines du poste de manutention du combustible des centrales EPR ainsi que les ponts roulants du hall d'assemblage du projet ITER.



Mes compétences :

International

Topographie réglages

Levage