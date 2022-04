Georges VIEIRA

La question du sens, encore et toujours, est au cœur de ma reconversion. Je viens chercher une activité plus en adéquation avec les valeurs qui m'animent et pour lesquelles je veux désormais consacrer mon travail, mes idées et mon énergie.



Apres avoir évolué pendant 15 ans dans une carrière d'informaticien (du développeur au responsable de structure) cette question est devenu omniprésente.



L'informatique est un outil qui peut-être fabuleux, enrichissant, innovant mais ne reste qu'un outil. Donnez-moi un très bon appareil photo, je ne serai pas pour autant un bon photographe. La vraie valeur d'une profession, d'un métier ne réside heureusement pas dans l'usage d'outils mais bien dans la finalité de son action. C'est exactement ce que je viens chercher, ce que je vise, l'orientation que je veux donner à ma carrière. Venir avec mon expérience et mes compétences, en acquérir de nouvelles et continuer de m'investir mais cette fois au service de personnes en vulnérabilité...



Mes compétences :

Conception

Responsable production

management

gestion de projet

Architecture logicielle

encadrement

Organisation

Conseil

Intranet

Politiques sociales