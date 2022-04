Gerald BIHR

Compétences :

• Business partner technologies & process au sein d’un CODIR

• Conception & déploiement de stratégies de transformation IT

• Management pluridisciplinaire (250+ personnes), multiculturel et multilingue

• Pilotage de projets stratégiques internationaux de transformation

• Fusion & intégration IT d'entités opérationnelles

• Conception d'écosystèmes ERP, WMS, TMS et CRM

• Certifié ITIL

• Digitalisation de business process

• Organisation & gouvernance des SI (stratégique & par fonction métier)



Secteurs & métiers :

• Négoce, distribution, B2B, automobile, motocycle, banque, industrie

• Supply chain, logistique contractuelle, e-commerce, transport



Les plus

• Polyglotte bilingue français - anglais, espagnol courant, néerlandais professionnel

• Pluriculturel: rompu aux spécificités des organisations internationales. Plus de 15 années dans des environnements internationaux (académiques, personnels et professionnels)

• La technologie ("science de l'outil") au service d'une stratégie business. Accélérateur de création de valeur et d'exécution de stratégie.

• Expérience réussie de direction générale à l'international : vision des SI à 360°, responsable des objectifs financiers (bilan & compte de résultat), capacité prouvée à livrer les résultats promis ("profit maker")



