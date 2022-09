Gérald GARNIER

Après de solides études d'économie, de droit, d'administration publique, j'ai privilégié ma passion pour la musique et j'ai intégré le centre Artistique Impulse (Gap). J'y ai fait de belles rencontres artistiques et acquis de nombreuses compétences en communication, graphisme, web et administration des projets culturels.

Ensuite j'ai exercé comme salarié ou en freelance pour des entreprises de e-commerce (webdesign, marketing, référencement, campagnes publicitaires, identité de marque, création de contenu, rédactionnel) des postes passionnants au carrefour de tous les pôles de l'entreprise.

En qualité de chargé de communication, j'ai beaucoup travaillé autour de l'image : photographie, graphisme, et montage vidéo.

Parallèlement, animé d'une forte curiosité j'ai souhaité m'engager dans la vie locale en qualité de correspondant pour le Dauphiné Libéré, et le Mag'Ville pour lesquels j'ai réalisé de nombreux reportages et là encore de belles rencontres.

Aujourd'hui, ma richesse ce sont toutes les rencontres, les échanges d'expériences et les univers que j'ai pu découvrir (le monde culturel, le bâtiment, la santé, le maraichage bio, et le textile).