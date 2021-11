Gerald HERNANDEZ

Mon objectif :

" Mettre en oeuvre une stratégie visuelle merchandising et développer la commercialité d'un réseau de magasins"

15 ans d'expériences au service du client pour rendre l'expérience shopping toujours plus inspirante et développer les ventes pour un réseau de magasins spécialisé en accessoires de mode et bijoux.

Mes compétences :

- Créer des visuels émotionnels et inspirant

- Optimiser la présentation de la marchandise

- Garantir une identité visuelle

- Maximiser les opportunités de vente

- Piloter un réseau de magasins

- Développer des compétences

- Manager une équipe

- Partager ma passion et culture de la mode

Mon profil :

Créatif et curieux

Aisance relationnelle et bienveillance

Sens du collectif et leadership

Adaptabilité

Enthousiasme

Langues :

Anglais : compétence professionnelles complètes

Espagnol : notions élémentaires