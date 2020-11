Gérald MANENC

J'ai obtenu mon Master II pro en gestion et management à l'IAE de Perpignan en 2012.

J'exerce actuellement un métier de conseiller dans le domaine bancaire, j'ai en charge essenciellement la gestion et le développement d'un portefeuille de clients.

Outre des compétences relationnelles et commerciales, je suis formé et intéressé aux métiers des fonctions supports de l'entreprise notamment.

Depuis le début de mes études, dans le cadre de stages, j'ai pu acquérir de l'expérience dans des missions diversifiées, à savoir la réalisation d'un bilan social pour une structure de plus de 3000 salariés, la mise en place de la télécollecte de données comptables et fiscales, audit sur les différentes méthodes de collectes dans le secteur de la propreté.



Mes compétences :

Conformité

Négociation commerciale

Relationnel

Gestion de projet

Adaptation

Analyse financière