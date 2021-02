Salut, je me nomme Gérald Renaud. Surprise ! Alors, qu'est-ce que je pourrai dire ou dévoiler ici qui ne soit pas dans mon profil ? Je pourrais peut-être dire que je n'ai pas d'humour, que je suis un type pas vraiment gentil, que mon casier judiciaire n'est plus très vierge et que je désire, en toute humilité, être le maître du monde !

Plus sérieusement, je travaille dans la grande distribution depuis une dizaine d'années en essayant toujours de franchir un nouveau pallier. Je me suis aussi investi dans l'associatif, pour pouvoir acquérir d'autres compétences en parallèle de mon parcours professionnel et de mettre ces compétences et ma disponibilité au service des adhérents ou des bénéficiaires de ces associations. Je suis ouvert à toute proposition qui pourrait me permettre d'augmenter le champ de mes compétences, quitte à me réorienter.

Voilà, n'hésitez pas à me contacter, même pour les questions les plus simples, mais rappelez-vous, oui rappelez-vous queje ne suis pas une personne de confiance :)



Mes compétences :

Organisation d'évènements

Badminton

Football

Microsoft Word

Microsoft Office

Microsoft Excel