Géraldine LAGNIER

Après une expérience de plus de 4 ans dans la communication et l'organisation événementielle, j'ai décidé de me lancer dans de nouveaux projets et de m'offrir un choix plus large pour mon avenir professionnel en voyageant. J'ai découvert de nouveaux pays, de nouvelles cultures, perfectionné mon anglais et appris l'espagnol et le portugais. J'ai travaillé dans différents environnements. Aujourd'hui, je suis prête à m'investir et à exploiter toutes mes connaissances dans une entreprise dynamique et innovante.



Savoir-Faire :

- Communication : print, brief, suivi et conception de supports, réseaux sociaux

- Événementiel : gestion et coordination d'événements

- Commercial : relations client, négociation, vente, prospection

- Voyage : organisation et conseils

- Relations presse

- Journalisme : articles, reportages, interviews

- Mise en place de partenariats



Savoir-Etre :

- Organisée

- Sociable

- Adaptable

- A l'écoute

- Créative

- Curieuse



Mes compétences :

Relations presse

Communication

Relations publiques

Presse

Tourisme

Chargé de projet

Evénementiel

Commerciale