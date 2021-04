Géraldine NIEN

Titulaire d’une licence de commerce et management, j’ai pour mission d’occuper un poste qui mettra en avant mes compétences relationnelles et commerciales afin d’atteindre les objectifs fixés par votre entreprise.



J’ai eu l’occasion au cours de mon année de licence de développer mon engouement pour le management, la gestion de l’entreprise, la satisfaction clientèle où je me suis épanouie.

Avenante et sachant faire preuve d’empathie, j’ai souvent été confrontée à des situations qui demandent réflexion et méthode.



Grâce à mon poste de responsable, j’ai pu développer mes compétences envers la relation clientèle, le recrutement, la formation. Ce poste m’a permis aussi d’appliquer une politique commerciale par la valorisation des produits et ainsi dynamiser les ventes et atteindre les challenges.

J’éprouve le besoin d’orienter ma carrière vers un secteur d’activité qui correspond à mes goûts et mes ambitions. Très motivée, rigoureuse et disposant d’une qualité relationnelle irréprochable, je souhaite partager mes compétences au sein de votre enseigne.



Mes compétences :

gout du challenge

Management

Rigueur