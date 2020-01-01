Gerard ALSFASSER

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GROUPE MDL EUROPE
- DIRECTEUR GENERALE
Direction générale | ISSENHEIM
2020 - maintenant
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Groupe MDL Europe
- Supply Chain Manager
ISSENHEIM
2015 - 2020
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DAVID BROWN FRANCE ENGRENAGES à THANN (68)
- RESPONSABLE SUPPLY CHAIN
2013 - 2015
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PETROPLUS RAFFINAGE à REICHSTETT (67)
- Responsable Achats
2008 - 2013
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Indépendant
- DIFFÉRENTS PROJETS ACHATS en MANAGEMENT de TRANSITION
2005 - 2008
Conduite de différents projets achats chez Alplast, Mécatherm, Motivex.
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EUROPE COSMETIQUE à SOULTZ (68)
- RESPONSABLE ACHATS
2003 - 2005
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MESURA à FORBACH (57)
- RESPONSABLE ACHATS ET LOGISTIQUE
1999 - 2003
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BEHR FRANCE à ROUFFACH (68)
- CHEF DE GROUPE ACHATS
1995 - 1999
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GRUNDIG à CREUTZWALD (57)
- CHEF GROUPE ACHATS
1985 - 1994
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ELECTRICITE GENERALE ALSFASSER à BOUZONVILLE (57)
- COMMERCIAL ET ACHATS
1982 - 1985