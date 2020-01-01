Menu

Gerard ALSFASSER

  • DIRECTEUR GENERALE
  • GROUPE MDL EUROPE
  • DIRECTEUR GENERALE

ISSENHEIM

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • GROUPE MDL EUROPE - DIRECTEUR GENERALE

    Direction générale | ISSENHEIM 2020 - maintenant

  • Groupe MDL Europe - Supply Chain Manager

    ISSENHEIM 2015 - 2020

  • DAVID BROWN FRANCE ENGRENAGES à THANN (68) - RESPONSABLE SUPPLY CHAIN

    2013 - 2015

  • PETROPLUS RAFFINAGE à REICHSTETT (67) - Responsable Achats

    2008 - 2013

  • Indépendant - DIFFÉRENTS PROJETS ACHATS en MANAGEMENT de TRANSITION

    2005 - 2008 Conduite de différents projets achats chez Alplast, Mécatherm, Motivex.

  • EUROPE COSMETIQUE à SOULTZ (68) - RESPONSABLE ACHATS

    2003 - 2005

  • MESURA à FORBACH (57) - RESPONSABLE ACHATS ET LOGISTIQUE

    1999 - 2003

  • BEHR FRANCE à ROUFFACH (68) - CHEF DE GROUPE ACHATS

    1995 - 1999

  • GRUNDIG à CREUTZWALD (57) - CHEF GROUPE ACHATS

    1985 - 1994

  • ELECTRICITE GENERALE ALSFASSER à BOUZONVILLE (57) - COMMERCIAL ET ACHATS

    1982 - 1985

Formations

  • HEC

    Jouy En Josas 1998 - 1998 MANAGEMENT DES ACHATS

  • CDAF ALSACE ESAP 2000 (Mulhouse)

    Mulhouse 1996 - 1997 Maïtrise en Achats

    MAITRISE ACHATS

  • Lycée Charles Jully

    St Avold 1977 - 1982 BAC F2 ET BTS ELECTRONIQUE

Réseau