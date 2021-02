Gérard DUBAR

Voltaire disait: " On juge quelqu'un,non par les questions qu'il pose, mais par les réponses qu'il donne."

Homme de "solutions" mes plus belles réussites ont été de coordonner et d'organiser la réussite des Femmes et des Hommes avec qui j'ai collaboré.



D'aucuns pensent qu'un problème compliqué a toujours une solution simple....c'est la mauvaise !

"Savoir est le début de la pratique, faire est l'aboutissement du savoir" ( Wang Yang Ming).



Mes compétences :

GMAO

Lean manufacturing

Agroalimentaire

TPM

Management de projets

5S

Relations sociales

Amélioration continue