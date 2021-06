Gérard GÉRARD LEBAT (LEBAT)

Actuellement en retraite, je passe la majorité de mon temps à Faro , dans l'Algarve au sud du PORTUGAL.

(Gérard lebat. Villa N° 542A village de Gralheira - 8150-039 SAO BRAS DE ALPORTEL ( Portugal) Situé à 1 kms de Sao Bras de Alportel, sur ancienne RN270 direction de Loulé, villa à droite, à 10 m de MOVEIS le marchand de meubles. )

Auparavant j'étais sur Marrakech. Je vis aussi sur Villejust ( 91 ) , en banlieue sud ou je suis de temps à autre. J'ai eu l'occasion de travailler deux années pour une société Française au Maroc, c'est pourquoi j'ai commencer lors de ma retraite par résider au Maroc ( plus de 10 ans) avant de venir au Portugal.



Ancien Directeur de Comptabilité, et actuellement à la retraite. Egalement Auteur, conférencier, ex Directeur de Publication......



Mon centre d'intérêt principal a été le dossier des ovnis. Actuellement encore deux blogs que je maintiens sur le sujet : OVNI 91 et OVNI MAROC - http://ovni91.canalblog.com/ - http://ovni-maroc.blogspot.pt/ - Également les voyages et découvrir l'inconnu. Curieux de toutes choses nouvelles.