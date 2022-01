Gerard LAO THIANE

Expériences internationales dans la distribution et le e-Commerce en Europe et en Asie du Sud Est:

• Connaissances approfondies en e-Commerce, Achats groupés, Marketplace, et programmes de fidélisation clients ainsi que l'expansion rapide en zone Asie Pacifique et Asie du Sud Est

• Manager expérimenté dans le changement digital, dans la gestion de projets et la gestion des opérations pour la distribution en ligne

• Expert en sourcing et en management de lignes de produits ainsi qu'en lancement de nouveaux produits / services sur un marché.



Specialités: E-business, Management, Opérations, Développement International, Stratégie, Organisation, Achats, Sourcing, Catégorie management, Supply chain, et Marketing



Mes compétences :

Marketing

Négociation

Vente

E commerce

Leadership

Retail

Merchandising

Project management

CRM

Web marketing

Achats

Chef produit

Supply chain

Analyse

Communication

Evenementiel

Internet

E-commerce

Informatique