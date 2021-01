Gérard LEROI

Dirigeant depuis plus de 25 ans dans des sociétés de renom telles que Renault, Valeo, Faurecia,ou Plastic Omnium j'ai assuré les différentes responsabilités qui mènent d'une direction d'usine à une direction générale, en passant par les missions opérationnelles et fonctionnelles correspondantes.



Manager international, j'agis sur le long terme par une vue stratégique construite, sur le moyen terme par la maîtrise des projets et sur le court terme par une gestion très réactive des affaires au quotidien.

Pour cela, j'ai développé des compétences de gestion de centre de profit, de management d'équipe et de management stratégique.

D'autre part, j'interviens dans les relations extérieures (commerce ou partenariat), et je dispose d'une expertise reconnue pour les automatismes industriels et les systèmes d'excellence.



J'ai dirigé de petites et de grosses équipes, allant de quelques collaborateurs à plusieurs milliers de personnes, en Europe, Amérique du Nord et Amérique du Sud. Cette expérience internationale comprend également de nombreuses interventions au Japon, pour des partenariats avec des sociétés comme Toyota ou Kobe Steel.

Je travaille indifféremment en Français et en Anglais.



Mes compétences :

Direction Générale

Lean manufacturing

Automatismes industriels

Automobile

Robotique