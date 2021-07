Gérard SEGUIN

Aujourd'hui, Directeur des Systèmes d’Information et membre du comité de direction, j'élabore la politique informatique en adéquation avec les objectifs stratégiques et globaux du groupe.



Mes missions d'architecte :



- Architecture d'entreprise (mise en place un cadre d'architecture de référence afin d'aligner les composantes du système d'information avec les objectifs métiers)

- Architecture logicielle (conception et pilotage des projets de développement pour améliorer la qualité du logiciel métier)

- Architecture technique (rationalisation et sécurisation de l'infrastructure)



Les actions menées:



- Gestion des ressources de la DSI : 15 personnes, 4 équipes (infrastructure, support, développement et R&D)

- Etablissement du schéma directeur, des cartographies et procédures du SI

- Gestion du budget (1,9 M€) : gestion des fournisseurs, négociation des contrats réseaux, téléphonie, etc.

- Gestion du portefeuille de projets

- Gestion des prestataires liés aux projets de développement ou d'infrastructure

- Mise en oeuvre et orchestration d'une politique de sécurité

- Définition et mise en place d'un plan de reprise d'activité

- Mise en place de la virtualisation

- Direction de projet et développement d'un logiciel Métier

- Déploiement d'outils collaboratifs

- Déploiement de la VOIP

- Développement commercial d'une société d'édition de logiciel





Méthodologies et référentiels mis en oeuvre :



- COBIT : gouvernance et la stratégie du SI

- ITIL : pour la gestion de la production

- CMMI et méthodes agiles : pilotage et de réalisation de projets

- ISO 27011 : pour la sécurité de l'information



Mes compétences :

ERP

Système d'informations

Windows server

VoIP

Direction des systèmes d'information

Développement informatique

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Service-oriented architecture

Architecture logicielle

Architecture d'Entreprise