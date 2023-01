Gérard VALLAS

De part mon parcours professionnel , une de mes priorités est la satisfaction client , avec un échange et une confiance réciproque afin de lui apporter une qualité de service.



Rigoureux,curieux et organisé, je pratique un management respectueux et convivial afin de créer un esprit d'équipe.



J’ai acquis aujourd'hui plusieurs expériences de gestion et d’organisation d’exploitations Transports, dans des contextes variés demandant rigueur et concentration.

Prenant compte sans relâche des multiples contraintes clients dans un objectif de rentabilité optimale, tout en m’ouvrant aux différents modes d’organisation en fonction de la taille de l’entreprise.



Toujours désireux d’évoluer et de progresser, je m’implique avec beaucoup d’engagement, de rigueur et d’un sens aigu des responsabilités dans un métier qui m’a passionné depuis toujours.









Mes compétences :

Management

Relation clients

Compétences organisationnelles

Transport

Relation clientèle

Logistique

Rigoureux

Organisé

Réactivité

Adaptabilité