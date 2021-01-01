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Geromine FRANCOIS

  • COACH EN DEVELOPPEMENT PERSONNEL POUR ENFANT
  • ANIMAJEU "TROUVER SON JE PAR LE JEU" - COACHING ENFANT A DOMICILE
  • COACH EN DEVELOPPEMENT PERSONNEL POUR ENFANT

Paris

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  • ANIMAJEU "TROUVER SON JE PAR LE JEU" - COACHING ENFANT A DOMICILE - COACH EN DEVELOPPEMENT PERSONNEL POUR ENFANT

    Profession libérale | Paris (75000) 2011 - maintenant AIDER L'ENFANT A :
    - AFFIRMER SA DIFFERENCE
    - DECOUVRIR SON GENRE
    - PERCEVOIR ET CULTIVER SES DONS
    - OSER
    - S'INTERROGER
    - SE CONSTRUIRE DES AMITIES
    - IDENTIFIER ET MAITRISER CERTAINES EMOTIONS

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