Geromine FRANCOIS

ANIMAJEU "TROUVER SON JE PAR LE JEU" - COACHING ENFANT A DOMICILE
COACH EN DEVELOPPEMENT PERSONNEL POUR ENFANT
Paris
En résumé
Pas de description
Entreprises
ANIMAJEU "TROUVER SON JE PAR LE JEU" - COACHING ENFANT A DOMICILE
- COACH EN DEVELOPPEMENT PERSONNEL POUR ENFANT
Profession libérale | Paris (75000)2011 - maintenantAIDER L'ENFANT A :
- AFFIRMER SA DIFFERENCE
- DECOUVRIR SON GENRE
- PERCEVOIR ET CULTIVER SES DONS
- OSER
- S'INTERROGER
- SE CONSTRUIRE DES AMITIES
- IDENTIFIER ET MAITRISER CERTAINES EMOTIONS