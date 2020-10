Gestion Financière Et Fiscalité - Sorbonne MASTER

L'équipe de l'association GFF Sorbonne (promotion 2011) vous souhaite la bienvenue sur le site du Master 2 GFF de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Créé en 1973 par Monsieur le Professeur Robert GOFFIN et dirigé aujourd'hui par Monsieur le Professeur Roland GILLET, le Master a fêté ses 38 ans.

Ce site se veut être l'interface privilégiée entre les anciens diplômés, les entreprises, les étudiants de la promotion en cours ainsi que les promotions futures.

Nous vous souhaitons une agréable visite et comptons sur votre soutien et vos suggestions pour faire vivre et grandir ce site.