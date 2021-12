Ghiles RABIA

Lentreprise DG-Tech active dans la réalisation des solutions électriques et automatismes, plus particulièrement la conception & réalisation des tableaux électriques.



DG-Tech répond aux projets « clés en main » intégrantes études électriques, le développement des automatismes & supervision, la fabrication des tableaux électriques, ainsi que linstallation sur site et la mise en service.



De la conception à la réalisation jusquà la maintenance, nous intervenons à travers tout le territoire national.

La compétence, lexpérience et le dynamisme de son équipe sauront vous guider dans le bon déroulement de vos projets.

Face à un marché de plus en plus concurrentiel, la priorité de DG-Tech est avant tout de satisfaire et de fidéliser ses clients.



L'énergie qualifiée n'est pas nécessairement coûteuse. Dg-tech engages à fournir aux clients des produits qualifiés à des coûts abordables.