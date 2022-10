Ghislain FORTIN

Je termine en septembre 2015 mon congé individuel de formation d'un an financé par le Fongecif pour me spécialiser en conception et développement de solutions web et mobiles (iOS, Windows Phone et Android).



Plus de 15 années dexpérience en tant que consultant en informatique au sein de sociétés de services intervenant dans les secteurs banque, assurance, retraite et protection sociale.



Analyse de besoins, rédaction de spécifications fonctionnelles, conception et développement, homologation, intégration, pilotage, suivi budgétaire et gestion de projet.



Mes compétences :

Apple

Apple Mac

Apple Mac OS

CICS

COBOL

Control M

DB2

DIRECTOR

Excel + VBA

Foxpro

Homologation

JCL

Mac

Mac OS

Mainframe

Mainframe IBM

Maîtrise d'ouvrage

Microsoft Excel VBA

Microsoft SQL

MOA

MVS

Quality

Quality center

Test

Test Director

TSO

VBA

Objective-C

Développement iOS

Visual studio .NET

Eclipse

C#

Java

Développement Android

Xcode

HP Quality Center

Microsoft Excel

ALM