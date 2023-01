Ghislaine AISSANI

D abord standardiste, vendeuse par moi même et serveuse par pole emploi et aide comptable par intérim et responsable d hôtel de famille, avec brevet des collèges. Ensuite DUT GEA option Fin-Compta qui me vaut d etre comptable générale.

Je recherche un emploi dans mes métiers exercés sauf serveuse "automate".

J aime la discrétion et travaille assidûment.

J attends que mon père soit en epadh difficile ici où j habite pour me rendre disponible à travailler.