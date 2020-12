Ghislaine DUCHESNE

Forte d'une expérience de plus de 20 ans dans la distribution de produits alimentaires et dans un environnement international, un secteur d'activité qui me fait vibrer par son innovation, je suis en recherche active de nouvelles opportunités professionnelles dans l'univers alimentaire, distribution, chaine de restauration haut de gamme avec des nouveaux concepts.



Mes compétences :

.Conduire une vision stratégique marketing et achat sur mon portefeuille de produits.

.Conduire une mise en place opérationnelle des produits

.Innovation et développement de nouveaux produits.



Beauté

Category management

Communication

Créativité

Gastronomie

Innovation

Luxe

Management

Marketing

Mode

Voyage