Gil PELLEGRINI

J'ai apprécié travailler 11 ans chez EIFFAGE en tant que technicien bureau étude, puis 10 mois pour la Communauté d'Agglomération Luberon Monts de Vaucluse en tant que technicien piscines de Cavaillon.



Mais aujourd'hui avoir changé d'orientation professionnelle pour mettre à profit mes nouvelles compétences au sein de la petite enfance me rempli de joie.



Suite à mon premier emploi auprès d’enfants de 3 à 12 ans, j'ai vite compris le fonctionnement de la structure et pris de l'assurance au fur et mesure, j'ai été très bien intégré par l'équipe enseignante et le personnel.



Je suis à l'aise et le relationnel avec les enfants est très bon, ils apprécient ma présence.



Je pense que mon investissement prouve ma réelle motivation, c'est un challenge que je souhaite relever



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Sauveteur secouriste du travail

Habilitation électrique H0,B1

Garde d'enfant

Petite enfance