Gil REYNAUD

Depuis 1985, au sein d’entreprise privé ou public, comme prescripteur ou prestataire, j’ai conçu et managé plusieurs systèmes d'information.



En 2001, j’ai réactualisation mes connaissances par l’obtention d’un diplôme de 3éme cycle en Management de l’Information de l’UTC. Au terme de cette formation, je me suis orienté vers le consulting en tant qu’indépendant.



En 2006, j’ai intégré Conix Consulting qui par la qualité de ses collaborateurs, par son esprit d’équipe m’a conforté dans l’idée que la somme des compétences est supérieur à la somme des parties. Ainsi, j’ai pu mener des missions à forte valeurs ajoutés dans le management de projet, la gouvernance SI ou le management de service IT.



DOMAINES DE COMPETENCES



* Direction de projet : Organiser, planifier et gérer les ressources et le budget - Animer et optimiser la relation entre les différents acteurs (MOA/MOE) – Elaborer les indicateurs, suivre les modalités de reporting, organiser les comités - Gérer les risques, la documentation.



* Management SI : Industrialiser et piloter les processus IT.



* Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : Réaliser : le cadrage, l’étude d’opportunité, l’analyse et l’expression des besoins, les cahiers des charges, la recherche de solutions, le plan d’action - Organiser les recettes et les déploiements - Assurer le maintien en condition opérationnelle – Faire communiquer Métiers et IT, pour bâtir et conserver un SI performant.



* Urbanisation : Cartographier le SI, optimiser et modéliser les processus.



* Conduite du changement : Mettre en œuvre et organiser le centre de service (communication, formation, assistance…).



SECTEURS D'ACTIVITE: Banque, Protection Sociale, Santé, Energie, Environnement, Public, Telecom, Transport.



Mes compétences :

Lean six sigma

Business process management

ITIL

Direction de programme et de projet

Modélisation de processus

Urbanisation SI

Management SI

CMMI

Cartographie et Pilotage de Processus

Project Management Office

Lean

Conseil

MOA

Urbanisme

Système d'information

Management