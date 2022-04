- Pilotage de la transformation culturelle, organisationnelle, institutionnelle



- Pilotage de l’évaluation du SI (analyse de la Valeur)

o approche multidimensionnelles (stratégique, financière, technique, RH, sécurité…)

o management transversal des équipes

o définition de portefeuilles de vigilances

o initialisation et institutionnalisation des processus

o pilotage de l’outillage (besoins, conception, réalisation)



- Urbanisation et gouvernance des SI (référentiels applicatifs, middleware, infrastructures logiques)



- Alignement stratégique



- Schémas Directeurs fonctionnelles, techniques et d’infrastructures



- Rationalisation de processus métier (BPM), de l’outillage et des coûts



- Etudes d’opportunité (réduction de 20% contrat d’infogérance, processus de gestion livraison, gestion des incidents...)



Mes compétences :

Urbaniste

ITIL

CMMI

Togaf

Urbanisme

Audit

Système d'information

Architecture