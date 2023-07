Gilles BENOIN

Actuellement Directeur Administratif et Financier de TSE (Toulouse School of Economics) je suis diplômé ESSEC (1996), spécialisation comptabilité / audit / contrôle de gestion, formation complétée par un DECF obtenu en candidat libre en 1997.



Mes compétences :

- management opérationnel

- administration / finance / comptabilité / gestion

- formation continue

- gestion de projet

- immobilier

- gestion des problématiques liées au contrôle interne (LSF, SOX, etc.)

- financements publics, appels d offres

etc.



Mes compétences :

Contrôleur de gestion

Directeur financier

Immobilier

Directeur centre de profit

Directeur de projet