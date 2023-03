Gilles COSTES

De formation en mécanique, mon parcours m'a permis d'intégrer et piloter des projets de natures et de domaines différents : Aéronautique, spatial, automobile, et depuis 2002, produits énergétique, traitement de l'eau, nucléaire.

Depuis 15 ans, j'interviens en tant que chef de projets dans les secteurs de l'industrie et du nucléaires (AREVA, EDF, ENGIE, ONET,...etc) , et depuis 5 ans en tant que chargé d'affaire et responsable études-ingénierie au sein du groupe SEGULA Technologies à Pierrelatte.



Mes compétences :

Etudes mécaniques

Innovation

Installation générale

Progrés continu

Responsable d'affaires

Responsable de projets

Aménagement de l'espace