Gilles DAHAN

INGENIEUR EN ELECTRONIQUE MEDICALE



Avec la double compétence d'Engénieur Biomédical et d'Electronicien, je me positionne sur des projets de R&D en électronique médicale destinée aux sciences du vivant.



Je me suis consacré à la réalisation d'un capteur faisant appel aux notions de systèmes mixtes analogiques / numériques embarqués et de traitement du signal biomédical destiné au recueil du signal ECG.



Inventif, en permanence à la recherche de progrès et de perfectionnement, tant dans le cadre de mes activités professionnelles que sur un plan personnel.





Mes compétences :



Electronique Médicale

Electroniques Mixte Analogique/Numérique

Électronique embarquée

Traitement du signal biomédical

Capteurs Biomédicaux

Imagerie médicale

Contrôle qualité

Gestion et maintenance du matériel