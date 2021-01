Gilles DEPAIGNE

Diplomé de L'Ecole Supérieure de Gestion ( ESG 85)

• 20 ans d'expérience en négociation commerciale centrale d'achat GSA et GSS sur des marchés compétitifs

• Elaboration des stratégies de négociations annuelles et mise en œuvre des plans d'affaires .

• 20 ans d'expérience de management d'équipes de ventes ou équipes sièges.

• Forte affinité Marketing, développement commercial et nouveaux canaux de distribution.

• Capacité relationnelle, dynamisme et résistance au stress dans des environnements marchés en mutation.

• Gestionnaire rigoureux et avisé sur tous indicateurs clés de performance , fiable et sûr.





Mes compétences :

Direction commerciale

Négociation commerciale

Marketing opérationnel

Community management

Management

Compte clé

Webmarketing

Management d'équipe

Gestion de projet

Management transversal

Microsoft Office

Arts et culture

Conseil

Culture

Musique