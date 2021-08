Gilles DERUBIA

15 années d’expérience dans le domaine des équipements médicaux au sein d’une industrie recherche, développement et mise sur le marché d’équipements dédiés à l’hospitalier et aux industries du médicament, sciences da la vie.

10 années d’activité au service d’une clientèle exigeante et experte, utilisatrice d’équipements médicaux, pour poursuivre durant 11 années tout aussi passionnantes dans le même domaine au poste de Directeur technique et Support Technique.

Solide expérience acquise dans un secteur critique, très encadré par des directives Européennes et des normes internationales, en manageur à l’écoute et empathique envers ses collaborateurs en vue d’en obtenir le meilleur, y compris dans les situations de changements, de stress et de crise.



Mes compétences :

Strategie vente services

Microsoft Project

Service client

Microsoft Access

Gestion du changement

Support technique

Relations clients

Microsoft Office

Après-vente