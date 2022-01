Gilles DJEYARAMANE

Je suis chargé des relations presse à la Haute Autorité de Santé depuis 2006 après avoir débuté ma carrière dans le secteur privé.



Au niveau national, je suis Vice -président d'Écologie Bleue.



Au niveau local, je m’intéresse à la vie de ma commune Poissy (Yvelines) où je suis conseiller municipal délégué au cadre de vie et à l'environnement et également conseiller communautaire (Poissy/ Achères/ Conflans-Sainte-Honorine) . Je suis également membre du club des loges.

Le Conseil du Développement Economique et Social (CODES) de la ville de Poissy (créé sur le modèle de la ville de Bordeaux) est notamment rattaché à ma délégation.





Mes fonctions locales

- Membre de la Commission urbanisme, environnement, travaux et voirie de la ville de Poissy (Yvelines)

- Membre de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) de la ville de Poissy (Yvelines)

- Membre de la Commission permanente - Environnement - de la communauté de communes Poissy Achères Conflans-Ste-Honorine

- Membre du Conseil d'Administration (délégué de la ville de Poissy ) du Lycée Adrienne Bolland - Poissy (Yvelines)

- Membre du Conseil d'Ecole (délégué de la ville de Poissy ) de l'école élémentaire Molière - Poissy (Yvelines)

- Délégué suppléant de la ville de Poissy au Syndicat Intercommunal pour le Développement de la Communication (SIDECOM) des Yvelines

- Délégué suppléant de la ville de Poissy au Syndicat Mixte d'aménagement, de gestion et d'entretien des berges de la Seine et de l'Oise ( SMSO)

- Vice-président du club TAEKWONDO POISSY





Ma formation : Master 2 Sciences politiques - DESS Information et Communication - Licence d' administration publique - Certificat général administration et gestion du personnel - Maitrise de biochimie - DEUG de biologie



Mes formations complémentaires : Certificat de spécialisation (3e cycle) en relations internationales, Auditeur de l'Institut des Hautes Études en Protection Sociale (www.iheps.com)- promotion 2010-2011



- en cliquant sur ces articles , vous pourrez mieux me connaitre...



http://lecercle.lesechos.fr/economie-societe/international/asie/221143291/france-inde-rattrapons-annees-perdues



http://lecercle.lesechos.fr/politique/vie-politique/221156351/y-a-25-ans-disparaissait-capitaine-thomas-sankara



http://www.lexpress.fr/actualite/sport/football/didier-drogba-echappera-t-il-au-virus-de-la-politique_1150477.html





Mes compétences :

Adaptabilité aux environnements différents

Plan communal de sauvegarde

Chargé de mission

Attaché de presse