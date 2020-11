Gilles DOUTRE

Je reçois par téléphone et par écrit les demandes des clients d'une grande enseigne de vente en ligne. J'apporte des réponses pertinentes à chacun d'entre eux afin de fluidifier les rapports entre l'entreprise et sa clientèle.



Très à l'aise dans l'expression orale, en face à face comme au téléphone, c'est dans la communication écrite que je prends le plus de plaisir à travailler. J'ai l'ambition de rejoindre un service qui me permette de cultiver cette compétence et de participer aux prises de décisions stratégiques.