Gilles ENTERIC

Utiliser Federe Site pour vos petites annonces gratuites, vous assure de rentrer dans une communauté dynamique et réactive. En plus dun lieu dachat, de vente et déchange fiable, Federe Site vous propose un endroit de bonnes affaires convivial avec un système denchères unique : les enchères ascendantes et enchères descendantes. Amateurs denchères ou vrai professionnel, voici de quoi vous amuser et réussir vos meilleures transactions. Vous aussi souhaitez rejoindre notre communauté de vendeurs sur Federe Site ? Déposer votre annonce gratuitement et simplement pour vendre de manière rapide ce que vous désirez, dans la catégorie la plus appropriée.



Enchérissez et remportez les petites annonces Vous recherchez un produit rare ? Un service ? Une bonne affaire ? Federe site est le référent des petites annonces façon vente aux enchères. Recherchez facilement toutes les ventes aux enchères en cours dans votre région ou dans toute la France. Le vendeur propose un prix minimal, une enchère minimale et cest à vous de rentrer dans le feu de laction afin de remporter lenchère. Enchérissez et surveillez le temps restant sur la petite annonce afin de ne pas passer à côté dune bonne affaire ! Avec la vente aux enchères en ligne, le bon coup se trouve souvent à quelques clics. Vos plus gros atouts seront la ruse et la patience. Faut-il enchérir tôt ? Attendre la dernière seconde ? Enchérir fort dun coup ou au coup par coup ? En réalité, il nexiste pas de manière denchérir qui vous garantiront de remporter votre petite annonce aux enchères. Ruse, patience, expérience, prise de risque La vente aux enchères est une expérience qui vous permettra de réaliser de bonnes, voire, très bonnes affaires.



Zoom sur les ventes aux enchères proposées par Federe Site Federe Site vous propose 2 types denchères : Les enchères ascendantes - il sagit du type denchères le plus connu : Le vendeur publie ses petites annonces aux enchères en indiquant un prix de réserve ou non, soit le prix minimal à laquelle il souhaite vendre son produit. Le vendeur a également la possibilité dindiquer un prix dachat immédiat : si un acheteur souhaite acheter larticle à ce prix, lenchère sarrête, la vente est conclue. Facile non ? Que les enchères commencent !



Les enchères descendantes - rarement proposées, elles permettent pourtant de faire de belles ventes et acquisitions. Un acheteur souhaite acquérir un article, il publie alors une annonce en indiquant son prix dachat maximum pour ce dernier. Les vendeurs possédant ce bien vont pouvoir faire des enchères descendantes pour proposer leur article au meilleur prix (tout en le vendant également au meilleur prix). Un système donnant donnant ! Exemple concret : je souhaite acheter un canapé pour 200€ maximum. Arnaud va me proposer le sien pour 190€, mais Mickaël, pressé de vendre le sien, me le propose pour 180€. Affaire conclue avec Mickaël ! Maintenant, il ne vous reste plus quà flairer les bonnes affaires afin de remporter les petites annonces !



A vous de jouer !