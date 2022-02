Gilles GILLES CHASSAGNE (CHASSAGNE)

Mon parcours a toujours été guidé par le plaisir d'apprendre, de transmettre, de bâtir et développer dans des environnements exigeants mais épanouissants.



Celà fait déjà plus de 25 ans que j'évolue dans des sociétés de différentes tailles, de cultures et de métiers divers. J'y ai acquis une expertise de la fonction commerciale et plus particulièrement de Direction Commerciale.



Je pense être doté d'une grande polyvalence, ainsi que de qualités reconnues en termes de compétences commerciales, de communication, de management, de gestion et d’organisation. De plus, mon goût très prononcé du service et du résultat que je sais communiquer aux équipes a toujours été un gage de réussite dans mes missions.



Pour résumer mon "ADN" en quelques termes : créativité, énergie, dépassement de soi, partage, humilité et empathie



Aujourd’hui je suis à la tête d'H2M Conseil

https://www.h2mconseil.com/



Mes compétences :

Management

Marketing opérationnel

Négociation

Gestion centre de profit

Direction commerciale

Conseil

Audit

Vente

PME

Agroalimentaire

cosmétiques

Marketing

B to B

ADV

Santé

Coaching

Formation

Ingénierie de formation

Management des ventes

Sales Force

Direction générale

Stratégie

Stratégie commerciale

Communication

Category management

Management commercial

Développement commercial

Négociation commerciale