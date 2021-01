Gilles LEBRUN

Spécialiste de la grande distribution depuis 25 ans, avec comme spécialité les produits frais et métiers de bouche.

De chef de rayon à chef de secteur au démarrage, avec de nombreuses ouvertures de magasins , et 6 années passées à l'international pour conseiller les franchisés du groupe.

Mon parcours est encore plus significatif avec les 12 années passées à la Réunion comme directeur de la gestion commerciale d'une enseigne de supermarchés.





Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Distribution

Management