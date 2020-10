Gilles LEFEBVRE

Je suis un expert dans le domaine du test fort d'une expérience de vingt années dans le secteur Hi-Tech, principalement dans le monde du test d'équipements télécom. Autonome, habitué en travailler dans un environnement muti-culturel et à utiliser l'anglais au quotidien sur mon lieu de travail, je cherche à évoluer vers des postes ayant des fonctions enrichies où gestion de projet et management prennent peu à peu le pas sur des compétences purement techniques.



* Un résumé de mes compétences techniques :

Système : UNIX

Langages : Java, Perl

Bases de Données : Oracle

Outils de tests : Tsung, Curl-loader, X-Runner

Réseaux & Telecom : Wimax, TR069



* Compétences développées au CESI :

Gestion de projet: PMP, MS-Project

Qualité : MARP, PDCA

Communication : Powerpoint, Impress, Présentation des résultats

Innovation : Design Thinking



* ANGLAIS: TOEIC 940 pts-GOLD (10/10/11)

Stage linguistique de 3 semaines en Irlande en Septembre 2011

Mission de 3 semaines en roumanie en 2008 pour transfert de compétences aux équipes locales



Mes compétences :

Gestion de projet

Méthode PDCA

Tests

Gestion de la qualité

Télécoms

Télécommunications

Systèmes et réseaux

Adaptabilité