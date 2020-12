Gilles LEMIERE

Après plusieurs années d'expérience dans lHôtellerie de luxe dans les palaces de la ' fourseasons hôtels'', jai changé de Cap en 1995 pour me diriger vers la logistique. Dans un premier temps comme employé administratif commercial responsable des approvisionnements pour une société dimportation & dexportation à Paris, puis un challenge sest offert à moi avec la mise en place pour l'ouverture et le démarrage dune plateforme logistique de 30.000 m2 dans les pays de la Loire . Ma mission première en tant que responsable du service approvisionnements puis comme Coordinateur logistique, après deux années passées à ce poste, il m'a été confié la responsabilité du service réception marchandises, maintenance et sécurité du site. Depuis le 01 janvier 2015 j'ai été nommé au poste de responsable d'exploitation.



Mes motivations sont de minvestir dans une société afin de pouvoir partager mon savoir et mon expérience. Je suis toujours ouvert, prêt à changer de domaine pour acquérir une nouvelle expérience professionnelle. Jai une grande capacité dadaptation, je suis sérieux et rigoureux.



Mes compétences :

Management

Gestion de projet

Logistique