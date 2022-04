Gilles LIEP

Titulaire d'un DUT en gestion logistique et transport, je suis désormais une personne expérimentée en LOGISTIQUE.

Proactif, polyvalent, réactif, organisé et doté d'une capacité naturelle à m'intégrer dans un système en action... j'ai appris à apporter ma plus-value dans le monde de l'entreprise.

Je sais parfaitement répondre dans l'urgence tout en ordonnançant les degrés de priorité...Je sais improviser en fonction des contraintes de temps et d'argent.

En effet j'ai connu différentes expériences professionnelles et sociales qui ont développées ce trait de caractère (sport, armée, voyages...).

Je suis suffisamment polyvalent, indépendant dans ma fonction et motivé pour pouvoir apporter mes compétences à une équipe.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des stocks

Gestion budgétaire

Gestion du personnel

Organisation d'évènements

Transport

Logistique

Achats

Nacelles

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

IBM AS400 Hardware

Amélioration continue

Négociation achats

Prise de décision

Organisation

Négociation commerciale

Caces 1 et 3

Ordonnancement

Everwin