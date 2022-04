Gilles MENORET

En ce début 2019, nous avons décidé de recruter des managers de pôle QUALIAC et SAP ainsi que plusieurs consultants.

Notre ambition cette année est de passer de 25 consultants à 50 collaborateurs d'ici la fin de cette année 2019.

Nous faisons 75 % de notre chiffre d'affaire dans le privé et 25 % dans le secteur public.

Nous recherchons à recruter des Consultants SAP et QUALIAC souhaitant évoluer dans une société à taille humaine à forte évolution de carrière !

J'ai acquis une longue expérience de SAP depuis plus de 30 ans.

J'ai participé un un grand nombre de projets passant de consultant FI CO FM GM à coordinateur fonctionnel et directeur de projets.

J'ai de très bonne connaissance en comptabilité budgétaire, contrôle de gestion, organisation, assistances à maîtrise d'ouvrage (AMOA)et direction de projet.



J'ai pris à plusieurs reprises la direction générale de sociétés.



Aujourd'hui je suis le directeur général de la société EURYALE Conseil où l'on a développé une solution SAP pour les collectivités locales et territoriales (M14, M52, M49, M71 ...) ainsi qu'une solution de gestion des marchés public et enfin une solution de gestion des brevets et de gestion de subvention dans SAP.



Trouvez ci-dessous une présentation d'EURYALE Conseil.



Nous avons ouvert fin 2014 des bureaux dans la banlieue de Lille.



Aujourd'hui, cette société est en pleine expansion et nous recherchons des consultants souhaitant intégrer une société jeune et dynamique ayant une vision de l'avenir optimiste et réaliste....



