Gilles MILLET

Responsable commercial national et développeur de gamme pour un fabricant de conteneurs pour la collecte des déchets en apport volontaire, et de solutions daménagement déchetterie.

- Commercialisation et développement dune nouvelle famille de produit et dinnovations au niveau national.

- Typologie de clientèle : EPCI, collectivités locales et prestataires

- Création de lactivité, des supports (fiches produits, tableaux de suivi dactivité, site web et référencement naturel) et mise en place des plans dactions

- Référencement auprès de donneurs dordres, élaboration du cadre technique et des réponses aux appels doffres